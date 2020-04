Nonostante il coronavirus e l'incertezza sulla data di ripresa del campionato, la Juventus è al lavoro per pianificare il mercato in attesa dell'apertura ufficiale (che non sarà il 1° luglio, ma slitterà più avanti a causa della pandemia). Secondo La Gazzetta dello Sport i bianconeri hanno già pronto il primo acquisto: si tratta di Ronaldo Mandragora, che tornerà dall'Udinese per 26 milioni di euro. L'idea di Paratici è quella di rigirare subito il centrocampista alla Roma in cambio di Brayan Cristante. Il primo passo, intanto, è riprenderlo dall'Udinese.