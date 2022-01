La Juve pesca anche dalla Serie D. Secondo quanto raccolto da TMW, i bianconeri hanno messo gli occhi su Brando Moruzzi, terzino sinistro classe 2004 della Sangiovannese, protagonista di un'ottima parte di stagione nella sua categoria. Il 17enne sarà a Torino per le visite mediche già domani, così da mettere nero su bianco quanto prima l'inizio della sua nuova avventura: dopo la firma, il giovane terminerà l'annata nella sua attuale squadra, per poi raggiungere la Juve nei prossimi mesi e aggregarsi, molto probabilmente, all'Under 23.