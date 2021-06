La Juventus continua a controllare da vicino la situazione legata a Gigio Donnarumma, soprattutto adesso che il Milan l'ha già sostituito con Maignan. Per l'addio ufficiale è solo questione di tempo, a fine mese scadrà il contratto ma intanto i bianconeri stanno iniziando a sondare il terreno con Raiola, così come anche Barcellona e Psg. Prima di affondare il colpo per Donnarumma, però, i bianconeri devono trovare una sistemazione a Szczesny, per il quale secondo il Corriere dello Sport la Juve chiede 40 milioni di euro.