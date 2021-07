, attaccante classe 2000 della Fiorentina, dovrebbe rimanere in viola almeno per un'altra stagione. Molti club italiani e europei stanno seguendo con attenzione l'attaccante serbo, ma, come riportato dal Corriere Fiorentino, il cartellino del giocatore costa molto. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso starebbe pensando di rinnovare il contratto del giovane attaccante inserendo una clausola rescissoria molto elevata, ma l'entourage del giocatore non sembra essere favorevole. Vlahovic, ad oggi, non lascia Firenze in questa sessione di mercato per meno didi euro.