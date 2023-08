Con l'arrivo di Cambiaso, considerando anche Kostic, Iling Junior sarebbe attualmente la terza scelta per Allegri nella corsia di sinistra. Uno dei motivi per cui la Juve può pensare di lasciarlo partire. Il suo peso a bilancio è bassissimo e quindi sarebbe facile ottenere una plusvalenza dal suo addio. Come riferisce calciomercato.com, il Bologna lo vorrebbe in prestito mentre rimane in piedi la pista che lo porterebbe al Sassuolo. Iling piace al clubma c'è da capire se il Sassuolo è disposto ad accettarlo come contropartita nell'operazione per Berardi.