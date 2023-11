Juve, quanto ha giocato Iling-Junior

Nella prima parte di campionatoha avuto poco spazio nelladi Massimiliano, che a gennaio potrebbe farlo partire di fronte a una proposta considerata all’altezza. Il giocatore ha mercato in Premier League, in particolare piace al Tottenham che l’ha fatto seguire più volte dai suoi osservatori.In questa stagione,é finito ai margini delle gerarchie di Massimiliano Allegri. Per lui, fin qui, solo 113' minuti in campo spalmati su 4 presenze. Lo score dice: 1 assist.