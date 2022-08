Buona la prima per la Juve, imposasi contro il Sassuolo per 3-0 grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e alla prima rete italiana di Angel Di Maria. Intanto, negli uffici della Continassa si continua a lavorare su vari obiettivi di mercato e uno di quelli che è finito nella lista di Cherubini e Arrivabene è l'esterno del Chelsea, Emerson Palmieri. Sul giocatore del Chelsea però c'è una forte concorrenza, perchè oltre all'interesse della Lazio, stando a quanto riportato dal portale britannico Standard Sport in queste ore avrebbe fatto il suo ingresso in scena anche il West Ham, intenzionato a portare a termine l'operazione.