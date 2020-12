In Inghilterra sono sicuri: la Juve sta pensando davvero a Oleksandr Zinchenko. Lo scrive il Daily Express, secondo il quale il Manchester City ha messo in vendita il giocatore ucraino e i bianconeri potrebbero fare un tentativo. La Juve è alla ricerca di un giocatore nel suo ruolo, un terzino sinistro che possa far rifiatare Alex Sandro che oggi come uniche alternative ha solo il classe '99 Frabotta e Danilo adattato. Su Zinchenko ha rimesso gli occhi anche il Napoli, che ci aveva già provato qualche anno fa.