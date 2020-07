2









La Juve continua a pensare a come rinforzare il centrocampo. Se Jorginho è la prima opzione per Maurizio Sarri, e Nicolò Zaniolo fa parte di un piano diverso, legato al futuro e alle potenzialità del giocatore della Roma, c’è un altro centrocampista che la Juve continua a seguire. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, il vero piano B per la Juve, in caso di mancato arrivo di Jorginho, porta a Manuel Locatelli, 22enne regista del Sassuolo, già seguito in passato dai bianconeri.