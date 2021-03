1









Da gennaio a maggio cambierà poco: la Juventus sarà sempre alla ricerca di quell'attaccante che nella scorsa sessione di mercato non è riuscita a prendere. In attesa che ripartano ufficialmente le trattative, negli ultimi giorni in casa bianconera sta prendendo quota il nome di Ousmane Dembelé, il francese classe '97 del Barcellona che ha il contratto in scadenza nel 2022 e già in passato era stato proposto a Paratici. I rapporti tra i club sono ottimi, la Juve ci pensa e ad oggi è uno dei nomi più caldi.