Offensiva e difesa. Manchester City e Valencia a tavola per discutere di Ferran Torres, gioiellino classe 2000 seguito anche dalla Juventus. Dopo la notizia dell’ammissione dei Citizens alle prossime due edizioni di Champions League, Pep Guardiola vuole mettere mano sul mercato, partendo dall’attaccante dei Murcielagos. Come scrivono in Spagna, il Valencia avrebbe rifiutato una prima offerta degli inglesi, pari a 15 milioni di euro ritenuti insufficienti.