La Juve si muove in questo mercato estivo con un imperativo: sfoltire, cedere i giocatori che sono di troppo. Tra questi rientra Mattia De Sciglio. Il terzino destro è da tempo considerato cedibile. Secondo quanto riferito da Tuttosport su di lui c'è sempre il Valencia, che per prenderlo sarebbero disposti a mettere in piedi un'operazione allargata, sacrificando la punta Maxi Gomez. La Juve preferirebbe però cedere il giocatore in un affare che non comprenda contropartite. Su De Sciglio c'è anche la Roma.