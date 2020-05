1









La Juventus segue Ferran Torres, esterno classe '99 che si è messo in mostra quest'anno con il Valencia. Il giovane spagnolo, anche nel giro dell'U21 iberica, sarà uno dei talenti contesi nel mercato futuro, così dalla Spagna circolano voci sulle richieste del Valencia: come riporta Defensa Central, il prezzo del cartellino del giocatore è di 70 milioni di euro. Il Real Madrid sembra la squadra più interessata e potrebbe mettere Dani Ceballos come contropartita tecnica per far abbassare il prezzo di Torres. Oltre la Juve, sullo sfondo, ci sono anche Barcellona, Bayern Monaco e Liverpool.