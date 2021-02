Juventus-Inter si è consumata ieri sul campo con il passaggio in finale di Coppa Italia, si protrarrà per il duro scambio di parole tra Agnelli e Conte, si giocherà sempre sul mercato. Perché entrambi i club hanno messo nel mirino il gioiellino classe 2000 della Sampdoria Mikkel Damsgaard, ma non solo gli unici. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, in Inghilterra c’è il Tottenham di Mourinho ad insidiare le squadre italiane. La Doria valuta il proprio centrocampista almeno 20 milioni di euro.