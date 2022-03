Siamo alla vigilia del match di campionato tra Sampdoria e Juventus che, si giocherà in quel di Marassi domani alle ore 18. I bianconeri dovranno cercare di fare bottino pieno se vogliono tenere l'Atalanta a distanza dalla zona Champions e per farlo si affideranno ancora una volta a Dusan Vlahovic. Ci sono invece dei dubbi su chi potrebbe essere il suo compagno di reparto, con il ballottaggio Kean-Morata che sembra non aver ancora trovato il suo vincitore. Nel frattempo, proprio l'ex attaccante del Psg è finito al centro di alcune voci di mercato che, spingerebbero per la sua permanenza a Torino ma con la maglia granata. Già, perche stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Torino avrebbe messo gli occhi sull'attaccante della Juve nel caso in cui Belotti decida di partire. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto da chiedere all'Everton.