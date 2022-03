In casa Juve si continua a lavorare incessantemente sul mercato, soprattutto dopo l'annuncio del divorzio tra Paulo Dybala e la Vecchia Signora. Come dichiarato anche da Maurizio Arrivabene infatti, dopo aver preso Vlahovic era normale che ci fosse qualche sacrificato, con la Joya appunto in cima alla lista dei partenti. Ma in questa lista potrebbe finirci anche il portiere Mattia Perin, il quale starebbe valutando l'opzione di rinnovo con il club piemontese. In queste ultime ore però, secondo quanto riportato da La Stampa, anche il Torino si sarebbe mosso per l'ex portiere del Genoa, aspettando di capire cosa accadrà con la società bianconera.