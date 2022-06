La giornata di ieri ha portato a dei grandi passi in avanti nella trattativa che vede coinvolto il giocatore di proprietà della Juventus, Rolando Mandragora. Il centrocampista vorrebbe infatti restare ancora a Torino, sponda Granata, nonostante le difficoltà del caso siano numerevoli. Già, perchè al momento la squadra che sembra essere più vicina ad aggiudicarsi le prestazioni di Mandragora è la Fiorentina, la quale ha già trovato un'intesa totale con i bianconeri ma non con il giocatore che, prende tempo e ci pensa su, in attesa di comunicare la sua volontà definitiva.