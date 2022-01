Samuele Ricci è il nome nuovo per il centrocampo del Torino. Nelle ultime ore il direttore tecnico, Davide Vagnati, ha rotto gli indugi e ha avviato la trattativa con l’Empoli per il centrocampista classe 2001 che, attualmente, è impegnato con Roberto Mancini nello stage della Nazionale a Coverciano. Dopo aver ceduto Tomas Rincon alla Sampdoria e aver definito il passaggio di Daniele Baselli al Cagliari (manca solo l’ufficializzazione dell’operazione), il Torino sta ora cercando di portare alla corte di Ivan Juric un rinforzo in mezzo al campo. Lo rende noto Calciomercato.com.



Di fatto, i granata avrebbero quindi "mollato" la presa su Nandez, finito nel mirino della Juventus.