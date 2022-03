In casa Juve continua la caccia ai giusti profili da consegnare a Max Allegri nella prossima stagione e uno di questi potrebbe solamente cambiare casacca senza doversi allontanare troppo dalla sua squadra attuale. Si tratta del centrale Gleison Bremer, colonna portante del Torino di Juric sul quale c'è però la concorrenza di tutte le big d'Europa. Sul difensore infatti, oltre alle italiane Milan e Juve, ci sono anche le inglesi Tottenham, City e Liverpool, pronte a darsi battaglia nella prossima finestra di mercato. I granata intanto, avrebbero già individuato in Mattia Caldara il sostituto di Bremer, iniziando a sondare il terreno per un eventuale trattativa.