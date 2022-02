Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il conduttore televisivo e tifoso bianconero Massimo Giletti ha detto la sua sul mercato della Juve, esaltando il lavoro svolto dai bianconeri. Ecco il suo commento: "Andrea Agnelli e la società hanno fatto un capolavoro, in entrata e anche in uscita. Qualcosa è cambiato e si vede. Nel momento in cui tutti sono deboli e non possono spendere, la Juve è la Juve e viene di nuovo allo scoperto [...]. Il significato dell'investimento è chiaro: o si interveniva adesso oppure si rischiava di non entrare tra le prime quattro. Vlahovic ha personalità e anche Zakaria, non sarà un fenomeno ma ha personalità. Dusan non è CR7, che si crede un dio, ma può nascere un gruppo intorno a lui".