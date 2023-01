Attenzione alla situazione, in vista del mercato estivo. A raccontare le ultime in questo senso é il Corriere dello Sport:"Occhio poi a Vlahovic: la Juve rimanderebbe ogni eventuale discorso di cessione a fine stagione, ma il telefono di Darko Ristic è incandescente, soprattutto in Premier (Arsenal, United oltre al Chelsea pigliatutto) studiano il colpaccio, servirebbero comunque almeno 90-100 milioni".