Tra i centravanti ai quali sta pensando la Juventus per il prossimo anno c'è anche Duvan Zapata. L'attaccante dell'Atalanta è uno dei profili che piacciono alla dirigenza bianconera, anche grazie ai 18 gol (e 7 assist) in 28 partite nell'ultimo campionato. La Juve ci pensa ma, come riportato anche da Tuttosport, sarà complicato portarlo via da Bergamo. Per il presidente Percassi infatti Zapata è incedibile, i nerazzurri non vogliono privarsi del loro bomber.