La Juventus continua a monitorare la situazione legata al futuro di. Il difensore serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 con la Fiorentina e ha già fatto sapere di non volerlo rinnovare. La Nazionale racconta di un forte interesse del West Ham che non riesce a chiudere per Zouma, ma Milenkovic è il primo nome nella lista dei dirigenti bianconeri per sostituire Merih Demiral, per il quale è tutto fatto per la cessione all'Atalanta (2/3 milioni per il prestito e 28 per il diritto di riscatto).