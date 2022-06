Di profili se ne stanno indicando tanti, ma il vero sogno bianconero per il vice di Dusan Vlahovic resta soltanto uno, quello che risponde al nome di Gabriel Jesus. Lo assicura l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come il problema sia rappresentato dalla valutazione che fa di lui il Manchester City, almeno 50 milioni di euro, nonostante il giocatore sia in scadenza nel 2023. Dal punto di vista tattico il brasiliano sarebbe perfetto per la Juve, visto che può agire da seconda come da prima punta: il classe 1997 è uno che ben si adatta alle esigenze della squadra, e che nella formazione di Pep Guardiola ha sempre dato un contributo importante in termini di gol e soprattutto di assist. Gli inglesi, però, non fanno sconti, la pista sembra tutt'altro che semplice.