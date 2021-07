Sognare è lecito, ma: "Credo che sia difficilissimo". Così l'ex ds della Juventus Fabio Paratici ha commentato in una recente intervista a Sky Sport la possibilità chetorni in bianconero. La società farebbe carte false per riprenderlo, in una situazione economica complicata come quella attuale non è il momento giusto per affondare il colpo. Non ci sono le disponibilità economiche che richiedono un giocatore del suo livello: servirebbero 60/70 milioni di euro solo per il cartellino più un investimento importante per l'ingaggio. Ad oggi, un'operazione fuori dai programmi della Juve.