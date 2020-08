1









In questi giorni si parla insistentemente dell'interesse della Juventus per Isco, giocatore che innalzerebbe non poco il livello qualitativo del centrocampo bianconero. Anche oggi si sono fatti nomi di possibili contropartite tecniche per arrivare al 28enne del Real Madrid. Questo perché l'acquisto dello spagnolo è piuttosto oneroso e il problema principale della Juve è il monte ingaggi elevato da sfoltire, quindi si cercano formule di scambio e si lavora contemporaneamente sul mercato in uscita. Da qui il titolo odierno di QS "Pirlo sogna Isco, ma la Signora fa i conti".