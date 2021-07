. Sul tavolo delle trattative, i bianconeri possono puntare su una carta dal grande peso specifico:che vuole traferirsi a Torino. Se così non fosse, d’altronde, è probabile che il centrocampista si sarebbe già accordato con l’, forte dell’offerta di 40 milioni al club neroverde.e dopo aver rifiutato la prima offerta della Juve - 5 milioni per il prestito biennale, 25 milioni per il riscatto più bonus, con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League –LA CONTROFFERTA – Il Sassuolo è ben consapevole di non poter tenere Locatelli un altro anno, ma non intende cedere il calciatore a prezzo di saldo. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la richiesta fatta pervenire da Carnevali sarebbe così strutturata:. Adesso, quindi, tocca ae tutta la squadra mercato della Juventus valutare le condizioni dei neroverdi e decidere se limare ulteriormente o accettare.