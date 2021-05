Tra i talenti della Serie A visionati in questi anni dalla Juventus c'è anche l'ala sinistra del Sassuolo Jeremie Boga, che viene da un'annata difficile ma con un finale in crescendo che lo sta riportando su buoni livelli. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport l'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali ha parlato di Boga e della sua posizione di mercato: "Il giocatore non si muove per meno di 40 milioni e visto che non sono arrivate offerte così formulate, Boga non è in vendita".