Si scalda l'asse di mercato Juve-Sassuolo, come riporta calciomercato.com:



La Juventus ha messo nel mirino Giacomo Raspadori e l'attaccante del Sassuolo non direbbe no ai bianconeri. Il prezzo da cui si partirà a trattare con il club nerovorde non è però low cost perché l'ad Carnevali chiede non meno di 30 milioni per lui.