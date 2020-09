Per tornare alla Juventus Alvaro Morata si è tagliato anche lo stipendio: secondo Repubblica infatti, pur di diventare di nuovo un giocatore bianconero, l'ingaggio dello spagnolo per il primo anno si abbassa da 9 milioni a 5 (che con i bonus sale fino a 7,5). E' la stessa cifra che i dirigenti della Juve avevano proposto a Edin Dzeko, obiettivo numero uno di Pirlo ma poi non andato in porto per le difficoltà della Roma nel trovare un sostituto del bosniaco. Così, la Juve ha virato su Morata.