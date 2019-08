Può essere Paulo Dybala il grande sacrificato del mercato della Juventus. L'attaccante argentino vorrebbe restare ma la società resta con l'orecchio teso verso il mercato. Ad oggi le piste aperte per La Joya sono PSG e Inter anche se nessuna delle due società ha iniziato una trattativa ufficiale. Per ciò che riguarda il club francese c'è da capire come finirà la querelle Neymar e soprattutto quali saranno le contropartite che i transalpini metteranno nell'affare.