La Juventus in questa ultima sessione di mercato ha dovuto rinunciare a riprendersi Miralem Pjanic dal Barcellona, a causa dell'ingaggio di oltre 5 milioni di euro che il suo (ri)acquisto avrebbe comportato per le casse bianconere, a fronte della mancata partenza di un altro elemento della rosa. Un chiaro segnale della nuova volontà della Juve di non fare passi più lunghi della gamba in sede di mercato. Scrive a tal proposito la Gazzetta dello Sport: