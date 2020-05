Il rinnovo per Pauloè già sul tavolo: manca solo la firma. I contatti con l'entourage si sono interrotti a causa della pandemia coronavirus, ma appena possibile si ricomincerà a trattare per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022. Rinnovo con ritocco dell'ingaggio previsto per l'attaccante della Juventus: attualmente l'argentino prende 7,3 milioni di euro, che saliranno di almeno 3 milioni facendo arrivare lo stipendio di Dybala in doppia cifra.