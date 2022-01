Con Dusan Vlahovic a un passo dal trasferimento a Torino, sembra complicarsi ancora di più il rinnovo di Paulo Dybala con la Juve. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, secondo cui i bianconeri potrebbero decidere di risparmiare ulteriormente sui prolungamenti di contratto compreso quello della Joya, già fortemente in bilico nelle ultime settimane dopo i botta e risposta - a distanza - dell'attaccante argentino con Maurizio Arrivabene. L'Inter di Marotta, intanto, resta in agguato, pregustando già un colpo a parametro zero.