Ieri il gol alla Del Piero, e domani? Il futuro di Nicolòè ancora tutto da scrivere e a raccontare le ultime, lato mercato, è calciomercato.com:- Diverse squadre avevano bussato alla porta della Juventus pronte a manifestare la propria disponibilità a garantire un posto da titolare a Fagioli. Ma Nicolò, bianconero fino al midollo, non ne vuole sapere di lasciare Torino. Il 21enne centrocampista è convinto di poter mettere in difficoltà Allegri nelle scelte. È tornato a casa e ora vuole restarci. I complimenti ricevuti sui social dal suo idolo Del Piero sono una ulteriore iniezione di fiducia per un talento capace di disegnare calcio. Con l’ambizione di diventare presto un titolare di questa Juventus.