Tra i tanti nomi sul taccuino di Fabio Paratici c’era anche lui, Edison Cavani, che è diventato da poco tempo un nuovo giocatore del Manchester United. Ma fino a qualche settimana fa ci aveva pensato anche la Juventus, a cui rifilò un secco no nonostante ci fosse l’accordo sul contratto. Come riporta Calciomercato.com, il Matador non ha voluto percorrere i passi di Higuain, si sente troppo legato a Napoli (la sua famiglia vive lì) per accettare la corte della Vecchia Signora. Poco male, perché la Juve ha virato su un attaccante più in alto nella scala delle preferenze, Alvaro Morata.