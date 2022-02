Nicolò Zaniolo potrebbe essere il colpo dell'estate in casa Juventus. La prossima rischia di essere l'estate giusta, dopo che ha sfiorato i bianconeri già negli anni scorsi. Come scrive Tuttosport, ecco il retroscena: "Soprattutto nell’estate 2017, quando i dirigenti bianconeri provarono ad acquistarlo per la Primavera. Alla fine la spuntò l’Inter, che dodici mesi dopo lo inserì nell’operazione Nainggolan con la Roma. A posteriori è stata la fortuna di Zaniolo. In giallorosso è esploso in tutta la sua bellezza, ha conquistato la Nazionale e si è dimostrato più forte anche della sfortuna e dei gravi infortuni alle ginocchia. Dopo aver sofferto tanto, in questa stagione Nicolò sta giocando con continuità nella Roma di José Mourinho : 28 presenze, 4 gol e 5 assist. Numeri che intrigano e rafforzano il progetto Zaniolo della Juventus".