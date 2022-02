Nella prima parte di stagione, con qualche difficoltà iniziale, Luca Pellegrini si è ritagliato uno spazio all'interno della rosa della Juventus. Un retroscena di mercato legato all'esterno bianconero lo ha raccontato Massimiliano Allegri in conferenza stampa:



PELLEGRINI - "Di Luca sono molto contento, aveva molto mercato all'inizio ed è rimasto perché l'ha voluto. Dopo un buon inizio ha avuto appannamento come normale che fosso, con acciacchetti vari. E ora è tornato affidabile, in una buona condizione".