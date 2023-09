I colleghi di Calciomercato.com raccontano un retroscena relativo a Noah, che dovrebbe trovare spazio nella formazione delche scenderà in campo martedì contro il Newcastle per la prima partita di Champions League. In estate l'attaccante svizzero classe 2000 piaceva anche alla(e alla Lazio), le cui lusinghe però evidentemente non lo hanno convinto: alla fine, infatti, hanno avuto la meglio i rossoneri.