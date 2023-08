Gli spagnoli di Diario Sport hanno svelato un retroscena sul mancato approdo alladi Franck: stando alla giornalista Marta Fernandez, con ilc'era già un accordo per un prestito con obbligo di riscatto sui 15-20 milioni di euro, ma il centrocampista preferiva una destinazione in Premier League. Su di lui c'era ilche però non ha mai presentato un'offerta, motivo per cui alla fine i catalani hanno accettato la proposta dell'per un trasferimento a titolo definitivo.