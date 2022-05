Donnarumma è stato a lungo un obiettivo di mercato della Juventus e, anche nel corso della stagione, alcuni contatti con l'entourage non sono mancati, come racconta calciomercato.com:



"Nei mesi più difficili, specialmente dopo l’errore negli ottavi di Champions League contro il Real Madrid, Donnarumma aveva avuto qualche dubbio sulla scelta fatta la scorsa estate. Ecco perché la Juventus aveva fatto qualche sondaggio con il suo entourage per capire le intenzioni in vista della prossima stagione. Ora la situazione è cambiata e Gigio ha messo da parte la nostalgia del campionato italiano. Vuole prendersi il Psg e allontanare tutte le critiche che gli sono piovute addosso in questa stagione".