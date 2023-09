Tre milioni subito, poi gli altri - comunque non più di venticinque - dopo un prestito di uno o due anni. Questa la proposta della Juventus per portare Domenicoa Torino, anche senza la cessione di Moise Kean. I bianconeri, infatti, si sono mossi per l'esterno del Sassuolo, provando a convincere il club neroverde ancora a due giorni dal termine del mercato. Incassando però il secco no di Giovanni Carnevali, che già in precedenza aveva chiuso la porta - risentito - alla Juve.