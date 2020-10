Uno dei nodi fondamentali del mercato juventino è stato: Pirlo non ha un Pirlo in squadra. In altre parole, la Juventus non ha comprato un regista. Tanti nomi si sono fatti ad agosto e settembre, soprattutto quello di Locatelli del Sassuolo. Ma un'altra suggestione è stata quella relativa a Leandro Paredes, finalista di Champions League col Paris Saint-Germain. Poi non se n'è più parlato, e Calciomercato.com ci svela anche un retroscena: il PSG ha offerto Paredes all'Inter proponendo uno scambio con Marcelo Brozovic. Il club nerazzurro ha rifiutato.