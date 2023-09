Danijel Arnautovic, fratello e agente di Marko, tornato all'Inter dopo 13 anni, ha rilasciato un'intervista alla trasmissione di ServusTV 'Sport and Talk from'. Arnautovic era stato cercato da altri club italiani, la Roma ma anche la Juventus e il Milan. Il fratello-agente conferma: "Avevamo già parlato con due top club italiani, l'Inter in quel momento non era nemmeno nei radar e il Bologna aveva già detto no alla Roma perché non poteva trovare il sostituto."