Tra i tanti obiettivi sul taccuino della dirigenza della Juventus c'è il talento francese di centrocampo Eduardo Camavinga, che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022. Ma ci sono tante altre big ad aver messo gli occhi su di lui, tanto più alle cifre che chiede il Rennes, il club in cui gioca Camavinga. Secondo RMC Sport, infatti, all'interessamento del Paris Saint-Germain il Rennes ha risposto con una richiesta in tripla cifra, 100 milioni di euro.

Data la situazione critica a livello finanziario, difficile che la Juve possa fare un tentativo.