Erling Haaland ha deciso di festeggiare la sua freschissima nomina a Golden Boy 2020 con un poker, sabato sera contro l’Hertha Berlino. È già un campion a tutti gli effetti, destinato ai palcoscenici più prestigiosi del mondo. La Juventus fu vicina in passato, adesso l’asta è internazionale e riguarda i top club europei, tra cui il Real Madrid. Come riporta la stampa spagnola, i Blancos starebbero studiando l’offerta giusta per arrivare al gigante norvegese del Borussia Dortmund: il cartellino di Luka Jovic più una somma cash, pari a 70 milioni di euro.