Circa a metà del mercato invernale, in Spagna annunciavano il matrimonio tra David Alaba e il Real Madrid, con tanto di visite mediche programmate. Un matrimonio che ancora tentenna nella sua celebrazione, e il motivo sarebbe dovuto all’agente Pina Zahavi, autentico regista del cambio di maglia del forte difensore austriaco. Stando a quanto riporta Sport Bild, le trattative con il procuratore non sono ancora in fase avanzate, anzi, si starebbe guardando attorno per fiutare offerte più vantaggiose. Base di partenza? Circa 15 milioni di euro d’ingaggio, attualmente difficili da corrispondere viste le difficoltà finanziare di quasi ogni club, che hanno spaventato anche la Juventus, sempre attenta sugli sviluppi del futuro di Alaba, in scadenza di contratto.