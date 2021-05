Con il passare dei giorni diventano sempre più numerose e intense le manovre di calciomercato in tutta Europa. La Juventus è alle prese con una rivoluzione societaria ma, nonostante questo, non distoglie gli occhi dalle occasioni che si presentano sul mercato. Uno dei nomi che da almeno due stagioni è spesso accostato al club bianconero è quello del centrocampista del Lione ​Houssem Aouar. Secondo quanto riporta il media spagnolo todofichajes, però, il calciatore sarebbe ormai promesso sposo del Real Madrid che, a breve, dovrebbe annunciarne l'acquisto in via definitiva.