Dopo 4 partite in cui ha segnato 6 gol e almeno uno in ognuna di esse, Dusan Vlahovic si è fermato contro il Cagliari, in una partita da zero tiri in porta per entrambe le squadre. Una pausa più che lecita visto la straordinaria stagione che sta disputando, da 21 reti in 35 presenze di Serie A. L’attaccante della Fiorentina è entrato nel mirino dei top club italiani come Juventus, Milan e Roma ma non solo. Stando a quanto riporta Bernabéu Digital, oltre a Mbappé il Real Madrid avrebbe messo nel mirino anche il classe 2000 serbo.