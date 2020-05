La Juve ripartirà da Paulo Dybala. Il suo contratto è in scadenza nel 2022, ma i discorsi per il rinnovo tra club ed entourage del giocatore sono in fase avanzata. C’è grande volontà da entrambe le parti di continuare assieme, e con tutte le probabilità del caso così sarà. A meno che no si presenti il Real Madrid a bussare alla porta di Andrea Agnelli, con un sacco pieno di soldi. È quanto riporta Don Balon, secondo cui, a causa delle difficoltà per arrivare a Erling Braut Haaland e Harry Kane, i Blancos potrebbero considerare la Joya come terza scelta per l’attacco e far pervenire ai bianconeri un’offerta.